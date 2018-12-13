Во Львове десять иконописцев представили свои работы

Десять львовских, киевских и хмельницких иконописцев собрались под одной крышей в галерее "ICONART", чтобы подарить посетителям предчувствие Рождества.

Об этом сообщает zaxid.net.

«Есть авторы, которые работают в своем традиционном стиле, есть авторы, которые пробовали экспериментировать. И эта выставка является разной. На экспозиции можно будет увидеть работы и в народном стиле, и больше в современном», – рассказала Виктория Ваславська-Панас, арт-менеджер галереи ICONART.

Художница Ульяна Томкевич попыталась в своих работах заглянуть во время после Рождества – в праздник Иордана и Богоявления.

«Самого голубя я не рисовала, я изобразила его просто кругом, это как и небесная сфера. И в том круге изображено гораздо больше, чем только Дух, там Бог-Отец тоже есть», – объяснила Ульяна Томкевич.

А вот Остап Лозинский традиционно представит гуцульскую икону на стекле, но в этом году принес и работы, нарисованные на старинных вещах.

«Например, я нарисовал икону на старом оригинальном стекле XIX века и даже в раме XIX века. Я всегда во время поездок в Карпаты стараюсь найти какой-то интересный материал для работы. Сейчас я использую разнообразные доски из искореженных сундуков, какие-то гребни, днища от бочек», – рассказал Остап Лозинский.

Также на Рождественской выставке можно найти авторские сувениры и украшения в народном стиле на елку и в дом.