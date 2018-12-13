Женщина пыталась незаконно вывезти из Украины старинную икону святого Николая Чудотворца
15:10, 13 декабря 2018Общество
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Пограничники обнаружили в украинки старинную икону святого Николая Чудотворца / everyday.sumy.ua
В пункте пропуска «Катериновка» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинной иконы.
Как сообщает информационный портал "Everyday.Sumy", во время осуществления погранично-таможенного оформления гражданки Украины, которая следовала в пешем порядке в Россию, пограничный наряд в сумке среди прочих вещей обнаружил старинную икону святого Николая Чудотворца, изготовленную на деревянной основе ориентировочно в конце XIX – начале XX века.
Сейчас икону, которая, возможно, представляет историческую и культурную ценность, изъята. На правонарушительницу составлены административные материалы.
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