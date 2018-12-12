На Львовщине отреставрируют четыре храма-памятника архитектуры

Львовский облсовет выделил средства на реставрацию 4 памятников архитектуры – храмов в Жолкве, Буске, селах Лоне и Дмитровичи.

Как сообщают "Варианты", на сессии Львовского областного совета депутаты внесли изменения в областной бюджет на 2018 год. Это решение поддержал 71 депутат.

Согласно изменениям, департамент архитектуры и развития градостроительства Львовской ОГА получит 3870 тыс грн. Из этих средств предусмотрено выделить:

- на ремонтно-реставрационные работы келье Доминиканского монастыря в Жовкве – 2 700 тыс грн;

- ремонтно-реставрационные работы на деревянной церкви Св. Параскевы – памятника архитектуры XVIII века в Буске – 200 тыс грн;

- реставрацию памятника архитектуры национального значения – деревянной церкви Собора Пресвятой Богородицы в 1724 г. в селе Лоне Перемышлянского района – 800 тыс. грн;

- ремонт памятника архитектуры национального значения – деревянной церкви Св. Михаила в селе Дмитровичи Пустомытовского района – 100 тыс грн.

Ансамбль Доминиканского монастыря в Жовкве будет реставрировать"Союз организаций инвалидов Украины" за 28 млн грн, церковь св. Иоанна Богослова в селе Фусов отреставрируют за 2,1 млн грн, храм Рождества Пресвятой Богородицы в пгт. Щирец – за 13 млн грн, а костел Св. Иосифа в Подгорцах – за 17 млн грн.

Львовский областной совет планирует обратиться к правительству с требованием признать памятниками архитектуры все деревянные храмы, построенные до 1939 года.