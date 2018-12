Одну из старейших Библий на английском языке продали на аукционе за $ 48 тысяч

Одна из старейших Библий на английском языке, изданная в 1536 году в переводе Тиндейла, известного лидера протестантской Реформации, продана на аукционе за 48 тысяч долларов.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на "Сhristiantoday" и "Сhristianpost", редчайший экземпляр одного из первых изданий Нового Завета на английском языке был продан частному коллекционеру за 37,500 фунтов стерлингов (47,909 долларов). Перевод был выполнен с еврейских и греческих текстов известным английским переводчиком Уильямом Тиндейлом, выдающимся деятелем протестантской Реформации и просветителем. Издание называется «The Newe Testamente Yet Once Agayne Corrected By William Tyndale», и является лишь четвертым экземпляром Библии Тиндейла, проданным с 1970 годов, по сообщениюиздания Premier.

По словам Клива Мосса (Clive Moss), главы книжного отдела Чисвикского аукциона (Chiswick Auctions), проводимого в западном Лондоне, этот экземпляр Библии Тиндейла представляет последний исправленный авторский перевод, выполненный Тиндейлом в «жестокое и бескомпромиссное время с использованием всего грамматического и лексического богатства английского языка».

Цена продажи в £37,500, достигнутая на аукционе, превысила все ожидания организаторов торгов. Еще в октябре, по предварительным оценкам экспертов, устроители аукциона рассчитывали выручить за нее лишь порядка 8-10 тысяч фунтов стерлингов. Проданный экземпляр Библии был отпечатан в Антверпене в год казни (1536) ее переводчика.

Библия Тиндейла считается первым английским переводом еврейских и греческих текстов. К моменту своей смерти на эшафоте, Уильям Тиндейл закончил перевод Нового Завета и примерно половины Ветхого. В 1522 году Тиндэйл нелегально приобрел немецкий перевод Нового Завета Мартина Лютера, и использовал его для перевода. Он сообщил о своем намерении лондонскому епископу Катберту Танстелу, пытаясь заручиться его благословением, однако тот осудил это начинание как еретическое. Опасаясь за свою жизнь, Тиндейл бежал в Гамбург, где в 1524 году закончил перевод Нового Завета. Первое издание увидело свет в 1526 году.

В 1534 и 1536 годах вышли отредактированные и уточненные автором издания, а после его смерти они редактировались и переиздавались еще несколько раз. Переводы Уильяма Тиндейла были осуждены как церковью, так и монархической властью Англии, еще долго оказывавшей сопротивление реформаторскому движению. Перевод 1526 года был запрещен в Англии, все обнаруженные экземпляры немедленно сжигались. Однако Библия Тиндейла послужила основой множества других более поздних переводов и сыграла ключевую роль в распространении идей Реформации в Англии. На ее основе создана Библия, которая стала первым официально одобренным переводом на английский язык.