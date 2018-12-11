Во Львове ученые изучат наследие мирового эксперта по византийскому богослужению

Во Львове, в Украинском католическом университете, сегодня состоится открытый научный семинар, посвященный памяти архимандрита Роберта Тафта в 40-й день от его смерти.

Об этом сообщает "Духовная величие Львова" со ссылкой на Философско-богословский факультет УКУ.

В 16.00 состоится панихида в часовне святого Иоанна Богослова в корпусе философско-богословского факультета УКУ, а после с докладом будет выступать бывший студент отца Роберта, старший преподаватель Кафедры литургических наук – доктор Игорь Василишин, который будет говорить о преподавательском и научном наследии покойного.

Архимандрит Роберт Тафт был католическим священником византийского обряда и умер 2 ноября в Уэстоне (штат Массачусетс) в возрасте 86 лет.

Отец Роберт считался одним из крупнейших в мире специалистов по византийскому богослужению. Он написал более восьмисот научных работ в области восточной литургики. Самой известной его работой является «История литургии св. Иоанна Златоуста» в шести томах.