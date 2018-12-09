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Украина заняла 11 место в рейтинге по религиозности в Европе

20:11, 09 декабря 2018
Общество
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Опрос показал, что религия очень важна для 22% украинцев / bog.news

В список, который был опубликован пятого декабря, также вошли Беларусь (13 место), Россия (20 место).  Самыми религиозными европейскими странами оказались Румыния, Армения, Грузия. Наименьший уровень религиозности в Чехии, Дании и Эстонии, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на БОГ.NEWS.

Опрос показал, что религия очень важна для 22% украинцев. 35% респондентов раз в месяц бывают на религиозных службах, 29% — молятся ежедневно. Абсолютно уверены, что Бог существует — 32% украинцев.

Исследование было проведено в 2015 и 2017 годах. Тогда для изучения мнения было привлечено около 56 тысяч человек старше 18 лет, опрос проводился путем интервьюирования по телефону или лично.

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