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Жертва холодов: на Львовщине насмерть замерз мужчина

14:04, 09 декабря 2018
Общество
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Иллюстрация REUTERS

В Радеховском районе Львовской области 8 декабря на сельской улице нашли мертвым мужчину, причиной смерти которого стало общее обморожение тела.

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Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

"8 декабря около 11 часов в селе Стоянов Радеховского района обнаружено тело 33-летнего местного жителя. Предполагаемая причина смерти - общее обморожение. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

С наступлением морозов это уже вторая смерть человека во Львовской области от переохлаждения.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Каменка-Бугском районе Львовской умер от переохлаждения 51-летний мужчина.

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Теги: #холод#зима в Украине