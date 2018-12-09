Жертва холодов: на Львовщине насмерть замерз мужчина
14:04, 09 декабря 2018Общество
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Его тело обнаружили на сельской улице в Радеховском районе.
Иллюстрация REUTERS
В Радеховском районе Львовской области 8 декабря на сельской улице нашли мертвым мужчину, причиной смерти которого стало общее обморожение тела.
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Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
"8 декабря около 11 часов в селе Стоянов Радеховского района обнаружено тело 33-летнего местного жителя. Предполагаемая причина смерти - общее обморожение. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.
С наступлением морозов это уже вторая смерть человека во Львовской области от переохлаждения.
Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Каменка-Бугском районе Львовской умер от переохлаждения 51-летний мужчина.
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