Жертва холодов: на Львовщине насмерть замерз мужчина

Его тело обнаружили на сельской улице в Радеховском районе.

В Радеховском районе Львовской области 8 декабря на сельской улице нашли мертвым мужчину, причиной смерти которого стало общее обморожение тела.

Читайте такжеНа севере Китая ударили экстремальные морозы (видео)

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

"8 декабря около 11 часов в селе Стоянов Радеховского района обнаружено тело 33-летнего местного жителя. Предполагаемая причина смерти - общее обморожение. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

С наступлением морозов это уже вторая смерть человека во Львовской области от переохлаждения.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Каменка-Бугском районе Львовской умер от переохлаждения 51-летний мужчина.