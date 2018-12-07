Украина занимает 11-е место по религиозности среди стран Европы - опрос

Украина заняла 11-е место по религиозности среди 34 стран Европы, свидетельствует исследование, опубликованное американским исследовательским центром Pew.

По данным центра, 31% населения в Украине является очень религиозным. Это определили по общему показателю, в который входят четыре отдельные показатели религиозности, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на Radiosvoboda.org.

Как показало исследование:

22% населения Украины (13-е место) говорят, что религия является очень важным в их жизни;

35% (9-е) – говорят, что посещают религиозные службы как минимум раз в месяц;

29% (9-е) говорят, что молятся ежедневно;

32% (13-е) говорят, что верят в Бога с абсолютной уверенностью.

Исследователи указывают, что европейцы в целом являются менее религиозными, чем люди в других частях мира, отмечает центр Pew. Но, как показал отчет, в пределах Европы иногда существуют значительные различия в уровнях религиозности.

Первое место в рейтинге заняла Румыния (55% населения является очень религиозным), второе – Армения (51%), третье – Грузия (50%). Наименее религиозными оказались Эстония (7%), Дания (8%) и Чехия (8%).