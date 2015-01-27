В Киеве на аукционе будут продавать иконы, написанные на обломках ящиков от патронов и снарядов

В Киеве планируют провести благотворительную выставку-аукцион "Боже, храни Украину!".

Как сообщает газета "Сегодня", продавать на аукционе будут необычные иконы:

"Их уникальность в том, что они написаны на обломках ящиков от патронов и снарядов", рассказали организаторы.

Деньги, вырученные от продажи необычных икон, направят на закупку медикаментов и протезов для солдат.

Среди работ — "Покров Божьей Матери", "Богородица с младенцем". Мероприятие состоится 30—31 января (ул. Б. Хмельницкого, 15).