В Киеве на аукционе будут продавать иконы, написанные на обломках ящиков от патронов и снарядов
13:38, 27 января 2015Общество
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В Киеве планируют провести благотворительную выставку-аукцион "Боже, храни Украину!".
Как сообщает газета "Сегодня", продавать на аукционе будут необычные иконы:
"Их уникальность в том, что они написаны на обломках ящиков от патронов и снарядов", рассказали организаторы.
Деньги, вырученные от продажи необычных икон, направят на закупку медикаментов и протезов для солдат.
Среди работ — "Покров Божьей Матери", "Богородица с младенцем". Мероприятие состоится 30—31 января (ул. Б. Хмельницкого, 15).
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