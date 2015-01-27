В бывших владениях Януковича хотят возродить Межигорский монастырь

В имении под Киевом будут искать останки предка Гоголя

Через две недели часть резиденции беглого экс-президента Виктора Януковича внесут в Госреестр недвижимых памятников. Такое решение приняли власти. Речь идет о Межигорском Спасо-Преображенском монастыре, разрушенном в начале ХХ века. Также в планах — полностью восстановить весь монастырский комплекс.

ЧЕРТЕЖИ. "Этот монастырь раньше считался вторым по величию после Киево-Печерской лавры. Восстановив его, мы восстановим часть истории, хотя это и займет много времени и финансов. Но для начала нужно решить юридические моменты с земельным участком. Как только объект будет внесен в Госреестр недвижимых памятников — никто не посмеет претендовать на эту землю", — рассказал "Сегодня" директор благотворительного фонда по восстановлению монастыря Валерий Выговский. По его словам, готового проекта пока нет. Но в архивах найдены чертежи сооружений монастыря, сделанные одним из архитекторов еще в ХIX веке.

Восстанавливать монастырь, по словам Выговского, намерены с корпуса братских келий: в них планируют поселить монахов, чтобы те начали возрождать дух святыни. Что же касается внесения объекта в Госреестр, то вопрос почти решен: "Мы внесем территорию бывшего Межигорского Свято-Преображенского монастыря в Госреестр, и она получит статус памятника археологии. Документы подпишут в течение недели-двух", — рассказал "Сегодня" завсектором Госреестра недвижимых памятников архитектуры Минкультуры Яков Дихтяр.

РАСКОПКИ. Будут проведены здесь и археологические исследования, ведь специалисты уже определили, что на территории можно найти очень много ценного материала, начиная от Трипольской культуры (III век до н. э.) и до XVIII века. "Для проведения работ нужна серьезная подготовка и постоянное финансирование, иначе памятник можно просто испортить. Сначала нужно провести разведывательные работы, после чего будут определены объекты исследований", — рассказал "Сегодня" кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Всеволод Ивакин.

По его словам, монастырь размещался на территории около 5 га, а на окружающей территории (около 2 га) зафиксировано множество памятников разных периодов. Кроме того, рядом с монастырем находилось кладбище, где похоронен предок писателя Николая Гоголя — казацкий военный деятель времен Хмельницкого Остап (Евстафий) Гоголь.

ФИНАНСЫ. Сколько денег необходимо для восстановления монастыря, пока не ясно, но эксперты уверяют: суммы исчисляются в сотнях миллионов гривен. По словам Выговского, средства будут находить, проводя благотворительные мероприятия. Ведь только на археологическую разведку (не раскопки) нужно минимум 40—60 тыс. грн.

Ищут библиотеку Ярослава Мудрого

Дата основания Межигорского Спасо-Преображенского монастыря достоверно неизвестна, но первые упоминания о нем датируются XIV веком. Бытует мнение, что он был одним из первых на Руси, и основан был греческими монахами, прибывшими в Киев вместе с первым киевским митрополитом Михаилом, еще в 988 году.

Изначально обитель была мужской, и более известна под именем Спаса Белого. Монастырь был особенно важным для Войска Запорожского — ведь его послушниками становились бывшие казаки, которые, постарев, уходили служить Богу, распродав или прогуляв предварительно все нажитое имущество.

В период 1894—1918 гг. он действовал, как женская обитель. Сносить монастырь начали, ориентировочно, в 1934 году — когда столица Украины переезжала из Харькова в Киев. Поговаривают, что именно на территории этого монастыря находится легендарная библиотека Ярослава Мудрого, но специалисты этот факт опровергают.

Кириченко Леся, "Сегодня".