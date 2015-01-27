В Одессе почтили память жертв Холокоста и узников гетто

В Одессе во вторник, 27 января, почтили память жертв Холокоста и узников гетто.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром прошла церемония в Прохоровском сквере – возле памятного знака жертвам Холокоста и узников гетто.

В ней приняли участие мэр Одессы Геннадий Труханов, и. о. председателя Одесской областной государственной администрации Владимир Кулаков, глава Одесского областного совета Михаил Шмушкович, руководитель представительства МИД Украины в Одессе Константин Ржепишевский, представители командования ВМС Украины, ветеранских, общественных организаций и объединений, всех региональных еврейских организаций, учащиеся и общественность города.

Под звуки известного музыкального произведения «Степом, степом» в исполнении военного оркестра участники мероприятия возложили к памятному знаку цветы. Отдавая дань погибшим, маршем прошла рота почетного караула. Последними цветы возложили учащиеся одесских школ. В завершение церемонии прозвучал Гимн Украины.

Кроме того, в общеобразовательных учебных заведениях Одессы сегодня пройдут тематические воспитательные и классные часы, посвященные памяти жертв Холокоста и узников гетто, а в библиотеках города - тематические книжные выставки.

Напомним, 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Дата учреждена Генеральной Ассамблеей ООН.