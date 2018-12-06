Усик о правилах жизни: чему научила Библия

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира по версиям WBC та WBO Александр Усик рассказал, чему его научила Библия.

В интервью, опубликованном на YouTube-канале «USYK17» Усик сказал, почему он, как православный христианин, не обращает внимания на оскорбления в свой адрес.

«Они (люди, которые оскорбляют – ред.) хотят задеть меня словом, они хотят меня как-то обозвать, чтобы я, возможно, тоже в ответ на них что-то сказал. Но меня вера с детства учит, Евангелие, Библия, что нельзя отвечать на зло злом», – сказал боксер.

Также он отметил, что старается не сквернословить (нецензурно выражаться – ред.). «Это не есть хорошо, с точки зрения моей веры, это плохо и не красиво».

Спортсмен считает, что исправлять нужно себя, свою жизнь и процитировал слова преподобного Серафима Саровского: «Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся».