Синод УПЦ КП распределил епархии и закрепил титулы епископов в новой украинской Церкви

Синод УПЦ КП согласился на определенное время отказаться от патриархального уклада, «если этого потребуют обстоятельства».

Такое решение зафиксировано в 10 журнале Синода УПЦ КП, который состоялся сегодня.

«Учитывая все обстоятельства, наша Церковь готова, если это будет нужно, на некоторое время отложить просьбу о признании своего достоинства Патриархата, сохраняя это наименование в собственных пределах и для внутреннего обихода», - отмечается в журнале.

Архиереи УПЦ КП также напомнили, что «сейчас иерархи Киевского Патриархата и иерархи других православных юрисдикций используют одни и те же титулы и действуют на одной административной территории. Действительно, за каноническими правилами в одном городе должен быть только один епископ. [...] современная практика показывает, что большинство Поместных Церквей придерживаются не столько буквы, сколько духа данного правила, особенно в Диаспоре».

В журнале № 11 указано, что в настоящее время епископы всех Православных Церквей, которые есть в Украине, «имеют в своем подчинении соответствующие приходы и нет такого, чтобы один приход подчинялась двум иерархам. [...] Считаем, что для достижения единства и сохранения церковного мира и после объединения каждый архиерей в дальнейшем должен возглавлять епархию, которая будет состоять из тех самых, до сих пор вверенных ему приходов, и сохранять усвоенный ему на момент объединения титул».