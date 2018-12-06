В УАПЦ заявили, что их архиереи не будут претендовать на пост Предстоятеля новой Церкви

В Украинской Автокефальной Православной Церкви заявили, что никто из их архиереев не будет претендовать на пост Предстоятеля новой Церкви.

Об этом в эфире программы «Нині вже» на «Громадському» сказал архиепископ Черновицкий и Хотинский УАПЦ Герман.

«По идее каждый епископ может стать Предстоятелем (новой Церкви – ред.). Никто из епископов (УАПЦ), начиная с Предстоятеля нашей Церкви, не собирается выставлять свою кандидатуру. Но я готов голосовать за другого кандидата», – сказал владыка Герман.

Сейчас ни он, ни другие епископы еще не получили от Вселенского патриархата приглашение на объединительный собор, на котором будут избирать главу новой Церкви.

Как известно, Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что объединительный собор должен состояться в киевском соборе святой Софии 15 декабря.