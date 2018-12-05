В Каменском отпели военнослужащего, погибшего на Востоке Украины

В Каменском 5 декабря состоялось прощание с военнослужащим, погибшим в зоне проведения Операции объединенных сил - Иванишко Александром.

Чин отпевания погибшего был совершен в Свято-Покровском женском монастыре поселка Романково, сообщает пресс-служба Каменской епархии УПЦ.

Затем похоронная процессия проследовала к Романковскому кладбищу, где было совершено погребение.

Воздать последние почести погибшему воину собрались родственники, друзья и сослуживцы, прося у Бога упокоения души и дарования ему Царствия Небесного.