В Каменском отпели военнослужащего, погибшего на Востоке Украины
16:01, 05 декабря 2018Общество
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Отпевание погибшего воина / eparhia.net
В Каменском 5 декабря состоялось прощание с военнослужащим, погибшим в зоне проведения Операции объединенных сил - Иванишко Александром.
Чин отпевания погибшего был совершен в Свято-Покровском женском монастыре поселка Романково, сообщает пресс-служба Каменской епархии УПЦ.
Затем похоронная процессия проследовала к Романковскому кладбищу, где было совершено погребение.
Воздать последние почести погибшему воину собрались родственники, друзья и сослуживцы, прося у Бога упокоения души и дарования ему Царствия Небесного.
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