Ночью во Львове на Лычаковском кладбище неизвестные пытались совершить провокацию

Ночью со вторника на среду, 5 ноября, неизвестные попытались повредить деревянные реставрационные щиты вокруг скульптур львов на территории польского военного кладбища Орлят.

Об этом сообщает zaxid.net.

«Этой ночью около двух часов ночи была опять попытка разбить конструкции, в которых находятся скульптуры львов на кладбище польских военных захоронений. К утру конструкции уже восстановили. Учитывая системность провокаций, Львовский городской совет требует от правоохранительных органов эффективных действий по расследованию и недопущению дальнейших провокаций», – сообщил на своей странице в Facebook заместитель городского председателя Львова Андрей Москаленко.

На место вызвали сотрудников полиции и СБУ. Провокаторов на месте задержать не удалось. Сейчас продолжаются следственные действия.

Это уже не первая попытка повредить фигуры львов на Лычаковском кладбище. В июле группа молодых поляков совершила провокацию на кладбище Орлят. Тогда провокаторы разрушили реставрационное ограждение вокруг скульптур львов.