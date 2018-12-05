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В Винницкой области из храма украли нательные крестики и 200 гривен

10:23, 05 декабря 2018
Общество
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Полиция / УНИАН, иллюстративное фото

Злоумышленники попали в Свято-Димитриевский храм путем отжима окна, сообщает "Vinbazar.com".

За совершение кражи с проникновением в помещение злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы. Правонарушителей сейчас ищет полиция.

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