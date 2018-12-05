В Винницкой области из храма украли нательные крестики и 200 гривен

В селе Яришовка Винницкой области из помещения церкви злоумышленники похитили наперсний крест, более 20 серебряных крестиков и деньги.

Злоумышленники попали в Свято-Димитриевский храм путем отжима окна, сообщает "Vinbazar.com".

За совершение кражи с проникновением в помещение злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы. Правонарушителей сейчас ищет полиция.