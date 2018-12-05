На Франковщине сгорела церковь
09:59, 05 декабря 2018Общество
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Сгорела церковь / gk-press.if.ua
В селе Рожнив, на Франковщине, 4 декабря возник пожар в церкви в честь Архистратига Михаила.
На момент прибытия пожарных здание церкви было полностью охвачено огнем, площадь пожара составляла 375 м. кв., сообщает "Галицкий корреспондент".
В 20.00 пожар был локализован, а в 22.19 – ликвидирован, рассказали в ГСЧС.
Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить переброски огня на два соседние здания. Огнем уничтожено здание церкви.
К тушению пожара было привлечено всего 33 человека на 7 единицах техники.
Травмированных и погибших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
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