На Франковщине сгорела церковь

В селе Рожнив, на Франковщине, 4 декабря возник пожар в церкви в честь Архистратига Михаила.

На момент прибытия пожарных здание церкви было полностью охвачено огнем, площадь пожара составляла 375 м. кв., сообщает "Галицкий корреспондент".

В 20.00 пожар был локализован, а в 22.19 – ликвидирован, рассказали в ГСЧС.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить переброски огня на два соседние здания. Огнем уничтожено здание церкви.

К тушению пожара было привлечено всего 33 человека на 7 единицах техники.

Травмированных и погибших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.