В Мелитополе водитель превратил салон маршрутки в «храм на колесах»

По Мелитополю ездит маршрутка, салон которой напоминает иконостас с ликами святых и молитвенными письменами.

Об этом сообщает местный портал ria-m.tv.

На верхней панели возле водителя при входе в салон вывешена надпись: «Гимн Новой жизни! Так говорит Господь! Конец тьмы - начала Бессмертия и нетления. Пришло время не умЕрать, кто примет дух Жизни Христа. Плоть не увидит смерти и плоть постепенно перейдёт от власти смерти во власть Жизни Христа. Аминь!» (орфография оригинала сохранена)

Автобус работает на 27 городском маршруте, который, курсирует в больничный городок на микрорайоне.

"Пассажиры по-разному воспринимают набожность водителя. Маршрутка, хоть и старенькая, но чистая и вся в иконах. Все же какая-то защита есть, рассуждают одни. Других такой храм на колесах пугает, и при виде икон, которыми обклеена даже боковая панель в салоне, предпочитают подождать другую маршрутку", - говорится в сообщении.