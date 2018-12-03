Во Львове будут собирать деньги на реставрацию скульптуры Иисуса Христа

Студенты Университета банковского дела собирать средства на восстановление одной из ценнейших архитектурных памятников старинного Львова - скульптуры Иисуса Христа на куполе часовни Боимов.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на Львовскую галерею искусств имени Бориса Возницкого. Часовня Боимов является филиалом Галереи искусств.

Фигура Иисуса Христа на куполе часовни установлена примерно в 1597-1605 г., к ее созданию был привлечен вроцлавский строитель Андрей Бемер - выдающийся скульптор Центрально-Восточной Европы.

Памятник является уникальным и имеет большую архитектурную и художественную ценность. К сожалению, статуя не реставрировалось около 400 лет и нуждается в спасении, говорится на странице галереи в Facebook.

«Аукцион надежд» – ежегодное благотворительное мероприятие, которое проводят студенты Университета банковского дела с 2005 года. Для аукциона художники предоставляют свои работы. Дело уже поддержали Петр Сыпняк, Евгений Безниско, Василий Бабий.

Благотворительный аукцион, на котором будут собраны средства на восстановление скульптуры состоится во Львове 20 декабря в 17.00 в помещении «Bankhotel».