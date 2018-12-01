В Киево-Печерском заповеднике открылась Резиденция Святого Николая

В пятницу, 30 ноября, состоялось торжественное открытие резиденции святого Николая в Большой Лаврской колокольне Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника при содействии Печерской районной в городе Киеве государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба Печерской РГА.

Особенностью праздничного открытия резиденции святого Николая стало представление города ангелов — Международной выставки авторских кукол «Ангелы — те, которые всегда рядом».

В этом году посетителей Резиденции ждет много интересных праздничных мероприятий, зеркальное шоу, видеопутешествие тропами Николая Чудотворца и развлекательные программы для детей и взрослых.

Все желающие могут написать письмо святому Николаю, посетить Беседку желаний, познакомиться с творческими работами в различной технике исполнения художников и около ста мастеров из Украины, Грузии и Израиля.

Нынешней новинкой стал вышитый QR-код резиденции, локация от кинокомпании Kazka Production — декорации и костюмы из фильма «Только Чудо», премьера которого состоится в скором времени.

Резиденция Святого Николая будет работать: с 1 декабря по 25 декабря 2018 по адресу: Киев, ул. Лаврская, 9, Большая Лаврская колокольня.