Во львовском музее имени Андрея Шептицкого разработали виртуальную игру «Создай икону»

Национальный музей им. Андрея Шептицкого во Львове имеет наибольший в мире сборник древней западноукраинской иконы.

На ее основе музейщики разработали виртуальную игру, чтобы заинтересовать посетителей, сообщает «Zaxid.net».

«Мы хотим этим показать, чтобы каждый ребенок, каждый посетитель, даже взрослый, практически мог почувствовать себя иконописцем, увидеть все этапы, как икона рисуется. Потому что икона создается долго», – рассказала Мария Кузьмина, заведующая сектором научно-просветительской работы музея.

Лучше всего игру в действии показывает сам иконописец Роман Зилинко. Посетитель имеет возможность выбрать из 6 изображений, кого рисовать – Николая, Христа Пантократора, Богородицу и других. А дальше виртуально проходит каждый этап иконописи.

«Сначала берем доску, выбираем, какая она будет. Это липовая? Почему липовая? Для чего и что такое шпуги, как их вставлять. Далее вырезается ковчег. И так, шаг за шагом, рисуем до конца. После такой игры ребенок уже будет помнить, как создается икона», – показывает этапы работы Роман Зилинко, руководитель экспозиционно-выставочного отдела музея.

Интерактивный проект получили грант от Украинского культурного фонда. И такими играми музей воспитывает себе зрителя.

Пока игра «Создай икону» доступна на мониторах среди экспозиции древних икон. Потом ее выложат на сайте музея и будет возможность установить ее на мобильное приложение.