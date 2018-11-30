В Запорожье проведут молитвенный завтрак восточного региона Украины

Во время заседания Совета религиозных организаций региона шла речь о необходимости проведения в Запорожской области молитвенного завтрака восточного региона Украины.

Об этом написал на своей странице в Facebook председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль, сообщает "Актуально".

Во встрече приняли участие представители Церквей, члены Совета религиозных организаций.

"Было принято решение, что в первой половине декабря в Запорожской областной филармонии состоится молитвенный завтрак всего восточного региона Украины с участием представителей религиозных организаций, государственных деятелей, политиков, чиновников, общественных лидеров, бизнесменов, иностранных дипломатических представительств", - написал Константин Брыль.

Он также отметил, что несмотря на "введение военного положения в Запорожской области, нет никаких ограничений прав граждан, в том числе – на посещение церквей и проведения молебнов".

Председатель облгосадминистрации заверил, что в регионе сейчас уделяется большое внимание безопасности и сохранению мира и спокойствия. Также поблагодарил представителей различных религиозных конфессий за толерантность.