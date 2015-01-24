Жители Мариуполя вышли на митинг-реквием, священники молились об упокоении погибших сегодня утром

Жители Мариуполя вышли на митинг-реквием.

Как сообщает мариупольское издание «і24», люди собрались на площади на пересечении проспектов Ленина и Строителей, чтобы почтить память тех, кто пострадал сегодня в результате обстрела микрорайона «Восточный».

Священники прочитали молитву об упокоении погибших.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Мариуполе погибли 15 человек. Еще 46 получили осколочные ранения, cреди пострадавших 12-летняя девочка. Снаряды попали в места массового скопления людей - магазины и рынки. В основном люди в момент попадания снарядов находились на улице. Все пострадавшие доставлены в лечебные заведения города.