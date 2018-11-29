В Ковеле пастор церкви «Слово жизни» устроил стрельбу
16:23, 29 ноября 2018Общество
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Пастор устроил стрельбу, иллюстрация / УНИАН
Смертельную стрельбу в Ковеле устроил пастор церкви «Слово жизни», которая находится в структуре церкви «Посольство Божие», возглавляемая скандальным Сандеем Аделаджей.
Как сообщает «ВолиньPost», по данным полиции, 26 ноября в Ковеле 46-летний местный житель во время конфликта застрелил из зарегистрированного охотничьего оружия двух ковельчан, 51-го и 25-ти лет, после чего наложил на себя руки. Еще одного пострадавшего, 43-летнего мужчину, с огнестрельным ранением доставили в больницу.
Согласно информации на сайте городского совета Ковеля, религиозную общину церкви «Слово жизни» возглавлял Олег Кононенко. О его смерти написали на официальной странице церкви «Слово жизни» в Facebook.
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