Федерация еврейских общин России запускает масштабный проект в память о жертвах войны

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) запускает масштабную программу по увековечиванию памяти жертв Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.

"Наш проект посвящен всем жертвам тех событий, не только евреям", — заявил президент ФЕОР Александр Борода. Он добавил, что в распоряжении инициаторов проекта есть точные координаты мест на карте России, где во время оккупации проводились массовые расстрелы и захоронения, в основном это западные районы — Смоленская, Брянская и другие области.

"В местах массовых расстрелов еврейского населения, как известно, уничтожались часто не только евреи. Зачастую нацисты расстреливали тех, кто укрывал у себя евреев, оказывал им помощь, расстреливали также офицеров и пленных красноармейцев, коммунистов, партизан и подпольщиков, среди которых были люди самых разных национальностей", — сообщил президент ФЕОР.

Александр Борода подчеркнул, что увековечивание памяти жертв – это "огромный шаг в борьбе против попыток переписать итоги Второй мировой войны", а новый проект направлен на то, "чтобы не допустить повторения самой ужасной трагедии прошлого столетия".