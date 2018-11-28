Во львовский собор святого Юра прибудет Вифлеемский огонь

Во львовском соборе святого Юра 2 декабря во время Великой Вечерни будет вынесен огонь, а также копия Вифлеемской иконы Пресвятой Богородицы.

Как сообщает "Духовное величие Львова", также состоится молитва о мире.

"Начало Рождественского поста совпало с тревожными событиями в нашем государстве. Не случайно именно в эти тяжелые дни в Архикатедральный собор святого Юра прибывает огонь, зажженный в Вифлееме – городе, где родился наш Господь, Князь Мира! Приглашаем всех людей доброй воли присоединиться к общей молитве за единство и соборность Украины, чтобы с воспаленным от вифлеемского огня светильником, созерцая лик Богоматери, мы выпросили мир", - сказал капеллан Львовского городского совета отец Павел Дроздяк.