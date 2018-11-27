В Ровно епархиальное управление УПЦ обрисовали надписями о «крови моряков»
13:59, 27 ноября 2018Общество
153 0
В Ровно епархиальное управление УПЦ обрисовали надписями о «крови моряков» / rivne.church.ua
В ночь с 26 на 27 ноября неизвестными лицами был совершен акт вандализма над Ровенским епархиальным управлением Украинской Православной Церкви.
Злоумышленники расписали стены дома и разлили краску при входе в помещение, сообщается на сайте Ровенской епархии УПЦ.
На месте работала следственно-оперативная группа. По факту преступления открыто уголовное дело.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter