Во Львове проходят открытые лекции о тайнах Библии, закодированных в Коране

В ноябре в Центре митрополита Андрея Шептицкого Украинского католического университета (УКУ, Львов) проходят лекции из цикла «Неожиданный Ислам».

Очередная лекция была посвящена теме «Библия в Коране», сообщает "Религия в Украине" с ссылкой на Іslam.in.ua.

«Какие тайны жизни Иисуса скрывает Коран? Знаете ли вы, что Мария — единственное женское имя, упоминаемое в Коране? Кто соблазнил Адама и почему различается количество деревьев в раю в Библии и Коране, кем на самом деле был Авраам/Ибрагим, что говорит Ветхий Завет о потомках Измаила и почему христианам стоит знать, что такое Курбан-байрам... » — целый ряд вопросов рассматривались на второй лекции, которую прочитал Роман Назаренко, докторант Тилбурзкого университета (Нидерланды).

На мероприятие пришло более 200 человек, поэтому организаторам (Центр Митрополита Андрея Шептицкого) пришлось сменить место на большую аудиторию.

Центр митрополита Андрея Шептицкого инициировал этот курс, чтобы опровергнуть ошибочные представления об исламе — «религии, ближайшей к христианству», пишет сайт Іslam.in.ua. Отмечается, что мусульмане признают и Пятикнижие (Таурат), Псалмы (Забур) и Евангелие (Інджіль) как священные книги.