В Киеве в День соборности Украины состоялась памятное шествие с участием представителей религиозных конфессий
22 января, в праздник Дня соборности Украины, в парке им. Тараса Шевченко состоялась памятное шествие с участием представителей власти, религиозных конфессий и украинской интеллигенции.
Возглавили торжественное мероприятие Премьер-министр Украины А. Яценюк и Министр культуры Украины В. Кириленко.
По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия участие в мероприятии принял викарий Киевской Митрополии епископ Ирпенский Климент.
День Соборности Украины - праздник, который отмечается ежегодно в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве.