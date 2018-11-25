В Киеве откроют мемориальную доску в честь идеолога нацизма

Власти города Киев планируют открыть мемориальную доску в честь приверженца идеологии социал-дарвинизма и одного из основателей идеологии украинского национализма Дмитрия Донцова.

Донцов был большим почитателем идеи «перманентной классовой борьбы», а также теории, согласно которой править страной должен «элитный орден, беспощадный к остальной черни», сообщает JewishNews.

Донцов настаивал на необходимости выделить из украинского народа некую расу «аристократических нордийцев». Как сообщает издание, сам «нордиец» родился в семье торговца сельхозмашинами Ивана Дмитриевича и Ефросиньи Иосифовны (Осиповны) Донцовых.

Известный еврейский общественный деятель Эдуард Долинский прокомментировал идею мэрии на своей странице в Facebook:

"Интересно, будут ли на доске его цитаты, например, «международное жидовство - это сила разложения, которое саранчой накинулось на Германию», или «евреи кастрировали душу народа, привнося в литературу и прессу жидовский, космополитический дух, унижая и высмеивая национальную гордость, патриотизм, героическое искусство", - написал он.

Многие современники Донцова критиковали его за русофобию и расизм. После Второй мировой войны идеолог нацизма проживал в Канаде, где и был похоронен в 1973 году.