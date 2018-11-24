Глава МИД Украины предлагает назвать улицу в честь австрийского кардинала

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в блиц-интервью 21 ноября во время рабочего визита в Австрию выразил мнение, что в Киеве стоит назвать улицу в честь венского кардинала Теодора Инницера, который - один из немногих в Европе - в 1933 году привлек мировое внимание к Голодомору в Украине и помогал украинцам.

Об этом сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на сайт УГКЦ.

"После моего возвращения с Украины я буду предлагать, чтобы фигура кардинала Инницера получила должное уважение и память также в Украине. Возможно, это могла бы быть улица, названная в его честь. Согласитесь, это было бы символично - чтобы, например, там, где есть улица Андрея Шептицкого, также появилась улица в честь другого человека, которая сделала трагедию Голодомора известной в мире", - сказал глава МИД.