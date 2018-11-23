На Львовщине за 13 миллионов отреставрируют церковь ХVІ века
16:26, 23 ноября 2018Общество
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Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы / zruchno.travel
Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в пгт. Щирец, на Львовщине планируют отреставрировать за 13 млн гривен.
Об этом сообщают "Варианты" со ссылкой на "ProZorro".
Департамент архитектуры и развития градостроительства Львовской ОГА объявил закупку на портале ProZorro с реставрации оборонительных стен и благоустройства храма.
Аукцион стартует 4 декабря, а срок выполнения всех работ – до 31 декабря 2019 года. Стоимость закупки составляет 13 478 801 грн.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы – памятник архитектуры XVI века, в 1893 году галицкий архитектор Василий Нагорный осуществил ее реконструкцию.
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