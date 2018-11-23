цей матеріал доступний українською

На Львовщине за 13 миллионов отреставрируют церковь ХVІ века

16:26, 23 ноября 2018
Общество
423 0
Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы / zruchno.travel

Об этом сообщают "Варианты" со ссылкой на "ProZorro".

Департамент архитектуры и развития градостроительства Львовской ОГА объявил закупку на портале ProZorro с реставрации оборонительных стен и благоустройства храма.

Аукцион стартует 4 декабря, а срок выполнения всех работ – до 31 декабря 2019 года. Стоимость закупки составляет 13 478 801 грн.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы – памятник архитектуры XVI века, в 1893 году галицкий архитектор Василий Нагорный осуществил ее реконструкцию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter