В Киеве на территории храма потушили пожар

Ликвидировано возгорание мусора на территории одного из столичных храмов.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, 23 ноября в 08.53 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре на ул. Тростянецкая.

На место происшествия прибыли спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, на территории храма горел мусор и дрова на площади 3 кв. м.

Пожар ликвидировали. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара сейчас выясняется.