Сегодня, 23 ноября, в Виннице произошел пожар в храме УПЦ КП.

Возгорание произошло в часовне Великомученика Георгия Победоносца на улице Стельмаха, сообщает «NaПарижі» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Винницкой области.

Сейчас пожар уже ликвидирован. На месте происшествия работали два пожарных автомобиля. Причины и последствия возгорания устанавливаются специалистами.