В Виннице произошел пожар в храме УПЦ КП
13:23, 23 ноября 2018Общество
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Пожар в Виннице / naparise.com
Сегодня, 23 ноября, в Виннице произошел пожар в храме УПЦ КП.
Возгорание произошло в часовне Великомученика Георгия Победоносца на улице Стельмаха, сообщает «NaПарижі» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Винницкой области.
Сейчас пожар уже ликвидирован. На месте происшествия работали два пожарных автомобиля. Причины и последствия возгорания устанавливаются специалистами.
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