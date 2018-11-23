Во Львовской области в ДТП погиб священник УПЦ КП

В среду утром неподалеку от с. Большая Вильшаница Золочевского района Львовской области автомобиль Citroen Berlingo врезался в туристический автобус Neoplan.

Пассажиры автобуса не пострадали, а водитель легкового автомобиля скончался на месте, сообщает "Вголос".

Погибшим оказался священник УПЦ КП Владимир Марцинив. Трагедия произошла на месте, где три года назад в аварии погиб певец Владислав Левицкий.

Пользователи Сети отметили, что участок дороги, на котором произошла авария, небезопасна.

Местные жители отмечают, что в день аварии священник направлялся в храм.