Во Львовской области в ДТП погиб священник УПЦ КП
08:55, 23 ноября 2018Общество
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Во Львовской области в ДТП погиб священник / vgolos.com.ua
В среду утром неподалеку от с. Большая Вильшаница Золочевского района Львовской области автомобиль Citroen Berlingo врезался в туристический автобус Neoplan.
Пассажиры автобуса не пострадали, а водитель легкового автомобиля скончался на месте, сообщает "Вголос".
Погибшим оказался священник УПЦ КП Владимир Марцинив. Трагедия произошла на месте, где три года назад в аварии погиб певец Владислав Левицкий.
Пользователи Сети отметили, что участок дороги, на котором произошла авария, небезопасна.
Местные жители отмечают, что в день аварии священник направлялся в храм.
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