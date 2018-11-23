В Киеве Музей креста представит более тысячи экспонатов из северных областей Украины

В Национальном заповеднике «София Киевская» в выставочных залах «Хлебные» 23 ноября состоится открытие выставки «Христианское наследие нашей земли: Север».

Об этом сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на І-pro.kiev.ua.

Единственный в Украине и Восточной Европе Музей креста (Галушковка, Днепропетровской обл.), при поддержке программы городского главы Днепра Бориса Филатова «Культурная столица», представит более 1100 экспонатов из северных областей Украины — Киевской, Черниговской и Житомирской.

Экспонаты покажут историю от времен Крещения Руси через эпоху Великого княжества Литовского и казацкую эпоху до начала ХХ века. На выставке покажут христианские и языческие кресты, крестики полян, северян и древлян, местные особенности крестов и многое другое.

Выставка продлится с 23 ноября 2018 года по 25 января 2019 года.