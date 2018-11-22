Во Львове на Лычаковском кладбище задержали польских студентов, которые пытались поджечь файеры

В четверг, 22 ноября, около 11.00 на Лычаковском кладбище задержали трех польских студентов, которые пытались поджечь файеры на одном из полей кладбища.

Об этом рассказал заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, сообщает ZAXID.NET.

«Провокаторов задержали недалеко от польских военных захоронений. Директор Лычаковского кладбища сообщил, что после задержания охраной кладбища – сразу были вызваны работники полиции и СБУ. Провокаторов будут переданы правоохранительным органам для совершения действий в соответствии с действующим законодательством», – сообщил Андрей Москаленко.

Он уточнил, что охрана кладбища заметила на территории кладбища трех парней с сумкой, в которой провокаторы принесли большие файеры. Студентов задержали в то время, когда они пытались поджечь их.

Работник отдела коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области Юрий Голуб сказал, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Задержанными оказались иностранцы в возрасте 22, 24 и 26 лет. По их словам, они студенты. Правоохранители изъяли два использованных «файеры», сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Решается вопрос о сообщении иностранцам о подозрении в совершении этого преступления и избрании для них меры пресечения.