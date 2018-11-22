Во Львове презентуют книгу о присутствии Бога на Майдане

Во львовском Центре Шептицкого 26 ноября представят коллективную книгу "Бог и Майдан: оценка и свидетельства".

Эта книга является сборником свидетельств, статей, объединенных одной темой – присутствие Бога на Майдане, сообщает "Духовная величие Львова".

В сборнике опубликованы доклады участников Революции Достоинства, произнесенные на конференциях "Богословие Майдана" и "Бог на Майдане: реальность или миф?".

Презентация книги состоится в Парковой аудитории Центра Шептицкого в 19.00. Вход свободный.