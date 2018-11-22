В Севастополе на Георгиевской скале восстановят упавший из-за штормового ветра крест

В ближайшее время будет восстановлен крест на Георгиевской скале в районе Фиолента, который упал, не выдержав напора штормового ветра.

Чтобы приступить к работам, специалисты дожидаются улучшения погодных условий, сообщил благочинный по делам монастырей Симферопольской и Крымской епархии отец Калинник в эфире местного телеканала, сообщает sevkor.ru.

«Мы ждем, когда море успокоится. Братия монастыря, которая на это благословлена, вместе со специалистами обследуют возможности его (креста) дальнейшего восстановления, – рассказал он.

По его словам, гора Явления будет недолго стоять без креста.

Крест на Георгиевской скале упал 19 ноября из-за сильного ветра.

Свое название Георгиевская скала получила от того, что по преданию в 891 году здесь терпящим бедствие греческим рыбакам явился Святой Георгий Победоносец. На скале была найдена его икона, и в том же году на побережье основан Свято-Георгиевский монастырь.

В 1891 году на скале был установлен крест из белого мрамора. В 20-е годы крест сняли. 14 сентября 1991 года в Свято-Никольской церкви (на Братском кладбище в Севастополе) был освящен новый семиметровый металлический крест, весом в 1,4 тонны.