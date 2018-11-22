В Софии Киевской презентуют факсимильное издание Галицкого Евангелия 1144 года

В Киеве, в Национальном заповеднике «София Киевская», 23 ноября состоится презентация факсимильного издания Галицкого Евангелия 1144 года и научного сборника «Духовное наследие Древнего Галича».

Презентация изданий состоится в рамках Библейской конференции по случаю Года Божьего Слова в Украине. Об этом сообщает "Католический обозреватель".

Как рассказал Департаменту информации УГКЦ о. доктор Роман Островский, вице-ректор по учебной части Киевской Трехсвятительской духовной семинарии УГКЦ, презентация имеет целью представить одну из древнейших памятников Киевской Руси – Галицкое Евангелие. Для украинцев это священный текст имеет не только историческое и культурное, но и духовное значение.

Во время презентации в соборе Софии Киевской будет продемонстрировано факсимиле Галицкого Евангелия, потому что сам оригинал находится в Москве в Государственном историческом музее. В свое время его вывезли из Украины и до этого времени Галицкое Евангелие не вернулось.

Галицкое Евангелие – рукописное Евангелие 1144 года. Древнейшая из точно датированных славянских рукописей Четвероевангелия. Рукопись создана в Галицко-Волынском княжестве.