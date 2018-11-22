В Бердичеве задержали мужчину, который обокрал церковь

Из религиозного сооружения в городе Бердичев похитили ноутбук.

Утром 20 ноября в Бердичевский отдел полиции обратился руководитель местной церкви с сообщением о краже, информирует ГУ Нацполиции Житомирщины.

"На месте происшествия полицейские выяснили, что из помещения религиозного сооружения ночью был похищен ноутбук стоимостью 7000 гривен. Вор попал внутрь через незапертое окно", - говорится в сообщении.

Во время первоочередных мероприятий правоохранители выяснили, что несколько дней в религиозной общине во время ремонтных работ работал житель райцентра. По свидетельствам очевидцев, именно он мог быть причастен к злодеянию.

Полицейские разыскали мужчину, 24-летнего бердичивлянина, для выяснения обстоятельств происшествия. В содеянном он сознался и сообщил, что заранее оставил открытым окно в церкви, ночью похитил компьютер и отдал на хранение родственникам. Полицейские изъяли похищенное, злоумышленнику может грозить от 3 до 6 лет лишения свободы.