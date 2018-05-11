В Киеве христиане разных конфессий предлагают установить на месте памятника Ленину - скульптуру Богородицы (фото)

Скульптуру Пресвятой Богородицы предлагают установить на месте постамента, оставшегося от памятника В.Ленину - на перекрестке улицы Крещатик и бульвара Т.Шевченко, напротив Бессарабской площади.

С этим предложением инициативная группа обратилась в Киевскую городскую государственную администрацию.

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Инициативную группу представляют активисты из числа киевлян - представители разных христианских конфессий, которых, по их словам, благословили главы Церквей: Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий, глава УПЦ КП Патриарх Филарет, глава УГКЦ Блаженнейший Святослав Шевчук и архиепископы РКЦ в Украине Мечислав Мокшицкий и Петр Мальчук.

Инициативу также поддержали Всеукраинский союз офицеров и командиры добровольческих батальонов, находящиеся в зоне АТО.

“Украинская столица не даром считается колыбелью восточнославянского христианства. Еще до официального введения Христовой веры на землях Киевской Руси, здесь существовали древние христианские традиции. Апостол Андрей благословил днепровские кручи, на которых позже предстал Киев. В 988 году святой равноапостольный князь Владимир приобщил наших предков к христианской семье”, - рассказывают инициаторы о возникновении своей идеи.

"Пресвятая Богородица особо почитается украинским народом. Свидетельством этого может быть тот замечательный образ Оранты, который украшает надалтарную часть Софиевского Собора - единственный неповрежденный со времени создания в 1049 году, за что получил в народе название «Нерушимая Стена». Посвящены Пресвятой Богородице и крупнейшие святыни украинского Православия - Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Свято-Успенская Почаевская лавра, Свято-Успенская Святогорская лавра.

Также надо вспомнить Зарваницкий и Бердичевский чудотворные образы Богородицы, фигуру Божьей Матери в Каменце-Подольском, которая возведена над бывшим минаретом в знак освобождения Подолья от чужеземной неволи.

Под Покров Пресвятой Богородицы отдавали свою доблесть и жизнь украинские вояки от времен казачества, двух мировых войн - до наших дней. И даже на Майдане в Киеве фигура Девы Марии особенно вдохновляла верующих к молитве", - сообщает инициативная группа.

За основу проекта скульптуры Пресвятой Богородицы инициаторы взяли старинный образ "Всех скорбящих радость", который находится на внутренней стене, слева от центральных врат Киево-Печерской лавры.

“Мы предлагаем установить скульптуру Пресвятой Богородицы на месте памятника Ленину. Можно по-разному относиться к тем методам, которыми происходило освобождение этого места. Но место, на котором стоял идол требует очищения и освящения. Именно поэтому мы предлагаем и просим установить на этом месте памятник Той, которую во всем мире называют Царицей Мира, которая является Матерью Спасения”, - объясняют инициаторы установки скульптуры.

Мария Горобец, "УНИАН-Религии".