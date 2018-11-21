На Закарпатье обокрали храм

В селе Корытняны, на Закарпатье, в ночь с 19 на 20 ноября неизвестные ограбили церковь.

Об этом со ссылкой на страницу греко-католического прихода Святой Троицы села Корытняны в Фейсбук, сообщает "Закарпатье онлайн".

"После полуночи неизвестные лица проникли в наш храм и наделали немалых убытков, поломали двери, разбили стекло и разломали ящики для пожертвований. Служебный пес поймал след и повел в направлении центральной улицы”, – указано в сообщении.

Как сообщили в полиции, сумма похищенных пожертвований достигает всего примерно 500 гривен. Открыто уголовное производство по части 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража с проникновением. Воры вошли в церковь, взломав заднюю дверь.