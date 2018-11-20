В Геническе нашли мужчину, который разбирал забор возле церкви

Работниками сектора уголовного розыска Генического отдела полиции установлена личность злоумышленника, который разбирал забор вокруг церкви в Геническе.

Он разбирал забор с целью дальнейшей продажи, сообщает "Херсонщина за день".

Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель АР Крым, который воровал металлические элементы забора.

Сейчас проводится досудебное расследование.