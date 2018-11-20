В Геническе нашли мужчину, который разбирал забор возле церкви
16:15, 20 ноября 2018Общество
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Мужчина разбирал забор с целью дальнейшей продажи / ksza.ks.ua
Работниками сектора уголовного розыска Генического отдела полиции установлена личность злоумышленника, который разбирал забор вокруг церкви в Геническе.
Он разбирал забор с целью дальнейшей продажи, сообщает "Херсонщина за день".
Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель АР Крым, который воровал металлические элементы забора.
Сейчас проводится досудебное расследование.
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