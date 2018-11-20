В Софии Киевской представят более 1100 экспонатов христианского наследия с севера Украины

В Национальном заповеднике «София Киевская» в выставочных залах «Хлебные» 23 ноября в 14.00 состоится открытие выставки «Христианское наследие нашей земли: Север».

Единственный в Украине и Восточной Европе Музей Креста, при поддержке программы городского головы Днепра Бориса Филатова «Культурная столица», представит более 1100 экспонатов из северных областей Украины – Киевской, Черниговской и Житомирской, сообщает пресс-служба заповедника «София Киевская».

Экспонаты - от времен Крещения Руси через эпоху Великого княжества Литовского и казачества до начала ХХ века. Переплетение христианского и языческого, крестики полян, северян и древлян, местные особенности крестов и многое другое.

Выставка продлится с 23 ноября по 25 января 2019 года.