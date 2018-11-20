В Софии Киевской презентуют рукописное Лавришевское Евангелие XIV века

Презентации издания рукописи «Лавришевское Евангелие XIV века» состоится 21 ноября в Национальном заповеднике «София Киевская».

Как сообщает пресс-служба заповедника, презентацию проведет издательство «Горобець», при содействии Украинского культурного фонда, в рамках программы «Возвращаем в Украину культурное наследие».

2009 года издательством «Горобець» начат проект «Возвращаем в Украину культурное наследие», призванный путем изданий факсимильного типа сделать доступными для ученых и всех, кто интересуется историей, культурой и языком нашего государства, средневековые рукописные памятники, которые находятся вне пределов Украины.

От богатейшего книжного наследия Киевской Руси сохранилось не более одного процента всех рукописей, созданных в княжеских скрипториях, – это религиозные книги, исторические и государственные. Издательство «Горобець» возвращает эти книжные памятники.

Сейчас презентуется издание уникальной рукописной Лавришевского Евангелия XIV ст., которое хранится в Национальном музее в Кракове, в собрании Библиотеки князей Чарторыйских (Польша). Издание сопровождают научные исследования, осуществленные учеными Украины и Польши, которые связывают создание этого пергаменного кодекса, что получил дальнейшую жизнь в Лавришевском монастыре (Беларусь) и от которого получило название, со становлением православия и литовско-русской письменности Великого княжества Литовского, где развивалась галицко-волынская письменная традиция (Украина). Книга является ценным источником украинского языка.