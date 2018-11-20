Премию Рыльского вручили переводчику произведения буддийского монаха XIV века

В киевском Литературно-мемориальном музее Максима Рыльского 15 ноября вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко и председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко вручили диплом лауреата Премии Кабинета Министров Украины имени Максима Рыльского молодому литератору Нине Балыковой за перевод с древнеяпонского на украинский язык произведения философа, писателя, буддийского монаха XIV века Кенко-хоши «Заметки от нечего делать».

Об этом сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на І-pro.kiev.ua.

Книга перевода вышла в 2017 году в ГП «Специализированное издательство «Лыбидь».

Лауреат премии Нина Балыкова – аспирантка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Японский язык и литературу она изучала в Институте филологии этого же университета, а также получила степень магистра гуманитарных наук в токийском университете.

«Заметки от нечего делать» («Цуредзуреґуса») – одно из лучших произведений в жанре дзуйхицу (дословно — «вслед за кистью») японской классической литературы в эпоху Средневековья. Это сборник эссе, новелл, рассказов и легенд о прошлом Японии, о древних японских обычаях, обрядах, записанные автором собственные переживания, чувства, эмоции, размышления, наблюдения, воспоминания.

Вячеслав Кириленко назвал большим событием в литературной жизни Украины выход этой книги, которая сближает два народа, открывает украинцам японскую культуру и философскую мысль.

«С целью популяризации Украины и украинской литературы в мире со следующего года мы планируем присуждать Премию имени М. Рыльского в двух номинациях - за перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов, а также за перевод произведений украинских классиков и современных авторов на языки народов мира. Соответствующие изменения в положение о премии готовит Госкомтелерадио», - отметил Вячеслав Кириленко.