В Днепре и под Черниговом ограблены храмы УПЦ

Вблизи Чернигова в селе Скоренец Черниговского района неизвестные ограбили храм Казанской Божьей матери, который находится в подчинении Украинской Православной Церкви.

Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Отмечено, что неизвестные проникли в храм, повредив металлопластиковое окно. Из храма злоумышленники похитили три иконы - Спаситель, Богородица и Спас нерукотворный. Сейчас устанавливается нанесенный ущерб. Полиция открыла уголовное производство по статье кража.

В то же время в Днепре ограбили Центральных храм в честь иконы Божией Матери Нечаянная радость. Злоумышленники трижды проникали на территорию и забрали ценные вещи.

В частности, по информации Нацполиции, неизвестные украли молитвенники, рясу, церковные ценности и личные вещи священнослужителей. Ценные вещи они сразу сдавали в ломбард, а потом возвращались "за новой партией".

Как сообщается, преступление зафиксировали камеры наблюдения, поэтому вскоре трех днепрян 34, 32 и 29 лет задержали. У них изъяли некоторые похищенные вещи и узнали, куда они сдали другие.