В Киеве известный историк расскажет о церквях, которые разрушила советская власть

Встреча просветительского цикла лекций «Никольские вечера» пройдет при столичном храме в честь святителя Николая в четверг 22 ноября.

Как сообщает "Фома в Украине", известный исследователь киевской старины, автор книг, посвященных истории столицы, Михаил Кальницкий расскажет о храмах, спроектированных епархиальным архитектором Владимиром Николаевым (1847–1911). В том числе – о тех церквях, которые разрушила советская власть.

Речь пойдет о Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерской лавры, Свято-Вознесенской церкви на Байковом кладбище, Сретенском храме (не сохранился), Введенской церкви (не сохранилась), восстановленном храме в честь святителя Михаила, что при Александровской больнице, Благовещенской и Александро-Невской церквях (не сохранились), архитектурном комплексе Покровского женского монастыря, часовне на Лукьяновке (не сохранилась).

Начало мероприятия в 19.00. Встреча пройдет по адресу: ул. Е. Коновальца (бывшая Щорса), 23-25 (административный корпус больницы № 17, на территории которой построен храм). Ближайшая станция метро – «Печерская».